BERGERON, Michèle



À l'hôpital Jeffery Hale, le 30 juillet 2019, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Michèle Bergeron, fille de feu madame Irène Chamberland et de feu monsieur Paul Bergeron. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 10 août 2019, de 13h à 16h. L'inhumation des cendres se fera en toute intimité. Elle laisse dans le deuil son fils Hugo, son frère André (Sylvie Thibault) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale, pour les bons soins apportés et leur soutien moral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bur. 305, Montréal, QC Tél.:514 871-1717 Courriel: info@rubanrose.org Site web : rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place.