LAFONTAINE, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes de Québec, le 5 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Lafontaine, époux de madame France Vien, fils de feu Alexandre Lafontaine et de feu Claire Mercier. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Basia Going), François (Anik Gilbert) et Éric (Priscilla Couture); ses petits-enfants : Philip, Amy et Iris; ses frères et sa soeur : feu Renée, feu André (Murielle Pomerleau) et feu Louis (Diane Julien); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vien: Pierre (Huguette Morel), Claire (Roger Lambert), Yves (Pauline Sylvestre), Jocelyne (Louis Carrier), Carole (Pierre Bolduc), Suzanne (Rénald Boucher), Martine (Yves Beauchamp), feu Louise et Michel (Carole Dubé) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 14h.