GRONDIN, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 25 juillet 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Denise Grondin. Née à Québec, le 30 novembre 1949, elle était la fille de feu dame Jeannette Jolicoeur et de feu monsieur Philibert Grondin. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Philippe, Daniel et leur père Serge Vézina; sa sœur Madeleine (feu Gilles Gravel); sa grande amie Claire Gagné ainsi que plusieurs neveux, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Site : www.fmcoeur.qc.ca Tél.: 1-888-473-4636