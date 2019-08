COUSINEAU, Ghislaine



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 5 août 2019, à l'âge de 71 ans, nous a quittés Madame Ghislaine Cousineau. Originaire de Forestville, elle était la fille de feu Monsieur Paul-Émile Cousineau et de feu Madame Marie-Anne Lavoie.Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) aule vendredi 9 août de 19 heures à 21 heures et le samedi jour des funérailles à compter de 10 heures. Madame Cousineau laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Marlène Bouchard), Christine (Dave Tremblay), Mélisande (Michel Hellman), ses petits-enfants : Alex, Corine, Simon, Victor, Alexandre et Jeanne, ses frères et ses sœurs : Gaétane (Jacques Gagnon), Florent (Lisanne Nadeau), Laurent, Marie-France (Robert Jean), Solange (Alain Tremblay), Rosaline, Jacinthe et Clément, son ami Pierre Laroche, le père de ses enfants feu Jean-Marc Simard, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci spécial au personnel de l'unité UHCD de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds soins palliatifs ou à La Société Canadienne du Cancer, formulaires disponibles au Funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la