DAIGLE, Denis



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 28 juillet 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Denis Daigle. Il était le fils de feu Dame Imelda St-Onge et de feu Monsieur Henri-Paul Daigle. Natif de Saint-Édouard de Lotbinière, il habitait depuis de plusieurs années à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h30 enLes obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil ses 3 enfants: Myriam, Simon et Mylène ainsi que leur mère et amie Diane Hébert (Dominic Côté); Il laisse également dans le deuil son frère Léo (Solange Lemay) et sa sœur Rita (feu Jean-Guy Abel, Marc Auger) ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. Merci bien spécial aux personnes qui ont pris soin et accompagné Denis, tout au long de cette étape difficile.