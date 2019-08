GAGNÉ, Gilles



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 29 juillet 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Gilles Gagné, conjoint de madame Marise Pineault, fils de feu madame Lucienne Renaud et de feu monsieur Lucien Gagné. Il demeurait à Stoneham-et-Tewkesbury. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 10 août 2019 de 9h à 12h. Il laisse dans le deuil, sa fille : Mélissa Gagné (Nicolas Denis); sa belle-fille : Lydia Pineault-Gendreau (Éric Caron); son petit-fils : Pier-Olivier Denis; ses frères et sœurs : Jean-Louis Gagné (Micheline Gagné), feu Edith Gagné, Claire Gagné, Ginette Gagné (Daniel Plamondon), Jacinthe Gagné (David Amos), Lucie Gagné; ses neveux et nièces : Valérie Gagné (Marc-André Paquet), Daniel Lacroix (Annie Morissette), Caroline Lacroix (Steve Grant), Sylvain Lacroix (Annie Breton), Jean-François Baribeau (Marie-Ève Lapointe), Simon Baribeau, Julie Plamondon, Patrick Plamondon (Marie-Joëlle Langevin), Alexandre (Sarah-Ève Tremblay), ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s.