MOISAN, Gisèle



À l'Hôpital St-Sacrement de Québec, le 29 Juillet 2019, à l'âge de 86 ans est décédée Madame Gisèle Moisan. Elle était la fille de feu dame Henriette Patry et de feu monsieur Joseph Moisan. Elle rejoint son époux, feu monsieur Jean-Paul Blouin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Richard Dubé et ses enfants Jean-Luc et Nicolas) et Alain (Isabelle Emond et son fils Jayson); son petit- fils: Mathieu Blouin. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: feu Thérèse (feu Robert Michaud), Lise (feu René Létourneau), feu Yvon et Claire (Robert Poitras) ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances aude 8h à 10h30.La famille souhaite remercier tout particulièrement le Dre Sylvie Bernard et toute son équipe des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement de Québec. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation Canadienne du Cancer (190 Rue Dorchester, Qubec QC G1K 5Y9). Pour rendre hommage à Mme Moisan, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com