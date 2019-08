PINET, Yvon



u CHLSD de Sainte-Claire (Villa Prévost), le 27 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Yvon Pinet, fils de feu monsieur Aimé Pinet et de feu madame Clairina Thibault. Il demeurait à Sainte-Claire, autrefois de Lévis. Il laisse dans le deuil son amie de coeur Ghislaine Asselin; ses enfants: Caroline (Pascal Bégin), Martial et Francis; ses frères et soeurs: Monique (Raymond Bérubé), Denise, Lise (Lionel Lévesque), Gaétan (Rita Blais), Jean-Claude (Lise Rioux), Diane, Gaston (Chantal Sirois) et Mario (Denise Deschênes); ses petits-enfants: Édrick, William, Émie et Nadeige; ses neveux, nièces, plusieurs cousins et cousines. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs frères Chevaliers de Colomb dont il a été très impliqué dans sa vie, plusieurs membres sont devenus sa famille ! Une pensée spéciale pour ses amis de longue date, Jean-Guy et Paul pour leur passion commune pour les chevaux. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse ou à la Société Alzheimer Chaudières- Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don. La famille vous accueillera aude 10h30 à 13h30.