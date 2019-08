LECLERC, Marc



À Montréal, le 16 juillet 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Marc Leclerc, fils de feu madame Armande Lambert et de feu monsieur Lucien Leclerc. Il demeurait à Pointe-Claire.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.Il laisse dans le deuil son frère Denis (Hélène Lefebvre) et sa sœur Jacinthe (feu Daniel Jacques); ses neveux et sa nièce: Alexandre, Jonathan (Catherine Cauchon) et Geneviève (Brent Milne). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC, Tél. : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.