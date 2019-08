Kevin Mital évoluera finalement pour Syracuse

Dans un revirement de situation, Kevin Mital a obtenu gain de cause en appel auprès du bureau d’éligibilité de la NCAA et il poursuivra sa carrière avec l’Orange de Syracuse.

Après le refus du bureau d’éligibilité (« clearing house »), l’Orange a porté en appel le dossier du receveur étoile des Phénix d’André-Grasset. La réponse positive est tombée, jeudi, et Mital prendra la direction de Syracuse dès qu’il aura reçu son visa étudiant. Il pourrait se joindre à sa nouvelle équipe dès la fin de semaine ou au plus tard lundi ou mardi prochain.

Au départ, la NCAA avait écarté la demande de Mital parce qu’elle tenait compte uniquement des crédits obtenus à ses deux premières années à André-Grasset et qu’il lui manquait deux cours réussis cet hiver. Le receveur et l’Orange ont plaidé l’ignorance concernant cette règle qui touche les étudiants internationaux.

« Syracuse est un gros programme qui est allé à la guerre pour Kevin, a résumé l’entraîneur-chef des Phénix Tony Iadeluca. Si Syracuse n’avait pas été en appel, le dossier aurait été fermé et Kevin serait déjà à Laval. Kevin a travaillé fort cet hiver pour réussir les cours nécessaires. Il a raté les dix premiers jours du camp d’entraînement, mais l’entraîneur-chef m’a dit qu’il n’avait pas l’intention que Kevin soit “red shirt” (réserviste) à sa première saison. On verra. On m’a dit qu’un coach sera assigné à Kevin au début pour lui permettre d’apprendre le cahier de jeux le plus rapidement possible. Leur premier match est seulement le 26 août. »

« Officiellement, c’est le premier joueur de Grasset à signer dans la NCAA, d’ajouter Iadeluca. Jonathan (Sénécal) s’est engagé à UConn, mais ce n’est pas encore officiel puisqu’il doit attendre pour signer sa lettre d’intention. »

Plan B

Même s’il avait reçu cinq offres de bourses d’études (UMass, UConn, Maine, Tennessee Tech et Syracuse), Mital avait décidé de se joindre au Rouge et Or si ça ne fonctionnait pas avec l’Orange.

« Il a visité le 30 juin et son appartement était prêt, a souligné l’entraîneur-chef du Rouge et Or Glen Constantin. Nous étions son plan B s’il demeurait au Canada. Sa venue aurait été une très bonne prise, mais je suis content pour le jeune qui réalise un rêve. Il se joint à un très bon programme, ce qui n’est pas négligeable. »