Le balado de La Zone payante de retour pour toute la saison 2019-2020 de la NFL!

La 100e saison de la NFL est à nos portes, et QUB radio est fière de vous annoncer que vous pourrez entendre chaque semaine le balado La Zone payante sur ses différentes plateformes numériques!



La première émission de la saison, coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette, sera rendue disponible le vendredi 30 août. Nous vous accompagnerons chaque semaine jusqu’à la présentation du Super Bowl, qui se déroulera cette année à Miami, en Floride, le 2 février 2020.

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football.

Dans le cadre du balado, nos spécialistes feront un survol de l’actualité dans la NFL, analyseront les principaux enjeux du moment et se mouilleront au jeu des prédictions en vue des matchs du week-end!



À différents moments de la saison, nous profiterons de la présence, dans les stades de la NFL, du collègue du Journal de Québec Stéphane Cadorette, qui pourra nous raconter ce qui se passe sur le terrain et nous parler de l’ambiance en ville.



Nous vous présenterons aussi nos suggestions afin de vous aider à bien gérer votre club de fantasy football! Qui faire jouer, qui laisser sur le banc et quel agent libre peut vous aider? Nous serons là pour vous! Notre page Facebook Nos précieux conseils de fantasy football sera aussi active pendant la saison et vous pourrez y obtenir, auprès des membres de la page, des avis sur vos joueurs.



Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires sur le balado ou nous suggérer des sujets de discussion, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse courriel suivante: lazonepayante@quebecormedia.com. Les questions sur le fantasy football sont bien sûr les bienvenues!



Bonne saison de la NFL et au plaisir de vous avoir avec nous cette année dans l’aventure!