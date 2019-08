Le festival Éole en musique jusqu'à samedi à Matane

Matane va vibrer au rythme du festival Éole en musique jusqu’à samedi.

Le festival célèbre ses 10 ans cette année.

L’an dernier, l’événement avait attiré 21 500 personnes. Les organisateurs s’attendent à chaque année entre 15 000 et 20 000 festivaliers.

C'est un véritable tour de force que les organisateurs réussissent depuis 10 ans, soit d'offrir une programmation aussi variée et de qualité pour les festivaliers.

Après 10 ans, les organisateurs, qui présentent aussi les Grandes Fêtes Telus profitent maintenant d'une notoriété qui leur permet d'attirer des artistes de renoms.

Selon le président de l’événement, Sébastien Noël, les deux festivals «ont pour mission de faire des festivals de musique populaire avec différents styles musicaux pour le plus de gens possible et avec différentes catégories d’âge».

Pour la dixième édition d’Éole en musique, c'est le groupe punk Grimskunk qui devait lancer les festivités jeudi soir.

Sylvain Cossette présentera pour sa part sa tournée des années 80 vendredi soir.

Pour clôturer le festival, les organisateurs tenaient mordicus à recevoir les Cowboys fringants.

«Les planètes étaient alignées et on a été capables de les amener ici», se réjouit Sébastien Noël.

Le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez, était de passage à Matane, mardi, pour faire différentes annonces. Son ministère a octroyé la somme de 13 000 $ au festival Éole en musique.