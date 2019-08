Le grand patron d’Air Canada engrange 52,7 millions $ d’un seul coup

Calin Rovinescu, le grand patron d’Air Canada, a obtenu 52,7 M$ en une seule opération la semaine dernière, profitant de la vigueur de l’action de la société aérienne.

M. Rovinescu a décidé d’exercer les options d’achat qu’il détenait sur 1,27 million d’actions de la compagnie.

Comme l’explique le Globe and Mail, il avait jusqu’en 2020 pour exercer ces options qu’il avait obtenues en 2013. L’homme d’affaires de 63 ans a profité ainsi de l’exceptionnelle augmentation du prix de l’action d’Air Canada dans les dernières années, qui est passée d’environ 10$ en 2014 à près de 50$ cette année.

«Compte tenu de l’expiration de ces options, de son âge et de la fin prochaine de son mandat, M. Rovinescu a décidé de les utiliser maintenant pour diversifier son portefeuille, pour la planification de sa succession et pour le financement de sa fondation caritative», a indiqué le porte-parole de la société aérienne, Peter Fitzpatrick, au Globe and Mail.

M. Rovinescu gagne déjà un salaire appréciable. Il jouit actuellement d’une rémunération annuelle de 10,5 M$. Il bénéficie aussi d’un excellent régime de retraite, qui lui permettra d’obtenir 750 000$ par année après son départ.

En 2017, il avait aussi exercé une option d’achat d’actions très profitable, qui lui avait rapporté 31 M$.

Selon le Globe and Mail, sa gestion d’Air Canada a permis dans les dernières années d’obtenir d’excellents résultats sur les marchés financiers. Les analystes ont notamment été impressionnés par la rapidité de l’entreprise à réduire ses dépenses.

La réduction des coûts du carburant, le rachat de programme de fidélisation Aéroplan ainsi que l'achat d’Air Transat laissent entrevoir d’excellentes années à venir.