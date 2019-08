Le Rouge et Or perd les services de Dan Basambombo pour des raisons académiques

Le Rouge et Or de l’Université Laval amorcera le 25e camp d’entraînement de son histoire, vendredi matin, alors que 86 joueurs se présenteront à l’entraîneur-chef Glen Constantin et ses adjoints.

En plus des départs du quart-arrière Hugo Richard qui a complété son parcours universitaire et qui s’aligne avec les Alouettes de Montréal et de l’ailier défensif Mathieu Betts qui tente de percer l’alignement des Bears de Chicago, le Rouge et Or devra se passer du secondeur intérieur étoile Dan Basambombo qui n’a pas obtenu les 18 crédits nécessaires pour être admissible.

«C’est frustrant parce que ça faisait 15 ans qu’on n’avait pas perdu un gars pour des raisons académiques, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin. On perd un gros morceau, mais nous avons beaucoup de profondeur à sa position. Le plus grand perdant, c’est Dan dont c’est l’année de repêchage.»

Partant dans le passé, le vétéran Christophe Gagné, Frédéric Pongo qui a vu passablement d’action l’an dernier, la recrue Darren Kyeremeh et Alec Poirier qui a été ennuyé par les blessures l’an dernier à sa première campagne universitaire sont les candidats pour remplacer Basambombo qui avait éclos en 2018 et qui avait été sélectionné pour le Défi Est-Ouest en mai dernier à Carleton.

Constantin est conscient que le Rouge et Or a subi des pertes importantes, notamment sur la ligne défensive où les quatre partants ont quitté. «C’est spécial de perdre tes quatre partants la même année, a indiqué celui qui veille aussi sur la ligne défensive. Il y a un gros point d’interrogation puisque Samuel Maranda-Bizeau est le seul qui a vu pas mal de terrain l’an dernier. On fera des découvertes jour après jour.»

Quant à Betts et Richard, Constantin souhaite une contribution de plusieurs pour combler leurs départs. «Ça va être un travail d’équipe pour remplacer ces piliers, a-t-il expliqué, et non la job d’un seul gars.»

Le Rouge et Or a aussi perdu les services du plaqueur Jonathan Plé qui aurait été dans la lutte pour un poste de partant. L’ancien joueur de ligne offensive qui est retourné sur la ligne défensive l’an dernier en milieu de saison en raison des blessures à Maranda-Bizeau et Clément Lebreux s’est déchiré un ligament croisé antérieur pendant la saison estivale.

Par ailleurs, le receveur Mathieu Blanchette qui devait faire ses débuts universitaires n’est pas au rendez-vous pour des raisons académiques et le centre-arrière Dante Djan tentera sa chance comme quart-arrière avec les Gryphons de Guelph, lui qui a évolué comme pivot pendant quelques saisons avec les X Men de St.Francis Xavier avant de transférer à Laval où une sérieuse blessure à un genou l’a gardé sur la touche pendant deux ans.