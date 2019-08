Les événements météo extrêmes en 2019 ont coûté cher aux assureurs

MONTRÉAL | L’augmentation du nombre d’événements météo extrêmes au Québec au cours des six premiers mois de l’année a causé des hausses notables du nombre de réclamations auprès des assureurs ainsi que du montant global des indemnités versées par ces derniers.

Selon des chiffres rendus publics jeudi par le Bureau d'assurance du Canada, les indemnités versées au Québec pour le premier semestre de 2019 ont totalisé 292 millions $, soit une augmentation de 165 % par rapport à la période correspondante de l’an dernier.

Les inondations printanières québécoises ont coûté 127 millions $, mais les nombreux épisodes de précipitations abondantes, vents violents, fonte de neige et inondations survenus au cours des trois premiers mois de l’année ne sont pas passés inaperçus, puisqu’ils ont entraîné le versement d’indemnités de 165 millions $.

Pour sa part, le nombre de réclamations aux assureurs liées à la météo au cours des six premiers mois de l’année a augmenté de 63 % par rapport à la même période en 2018.

«En raison des changements climatiques, les événements météo extrêmes sont de plus en plus fréquents et l'industrie de l'assurance se mobilise pour y faire face», a souligné, jeudi, Pierre Babinsky, du Bureau d'assurance du Canada, ajoutant que son organisation «poursuit ses campagnes d'information et de prévention pour aider les citoyens à mieux comprendre les risques pour être en mesure de bien les gérer».

Le Bureau d'assurance du Canada recommande notamment aux assurés de valider leur contrat d'assurance pour vérifier que les protections offertes correspondent bien à leurs besoins et d’appliquer les mesures de prévention et d'entretien adéquates pour éviter les sinistres.