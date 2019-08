Les marchés publics vous attendent

La 11e semaine québécoise des marchés publics (SQMP), une initiative de l’Association des marchés publics du Québec, en partenariat avec l’Union des producteurs agricoles et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, se tient à compter d’aujourd’hui, et ce jusqu’au 18 août.

De nombreux marchés publics organiseront des activités spéciales au cours des 10 prochains jours, allant de la musique aux épluchettes de blé d’inde, en passant par les animations culturelles et la présence de chefs invités. Les Marchés publics de Baie-Saint-Paul, Deschambault, Pont-Rouge, Sainte-Foy, Saint-Sauveur, Limoilou, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, des Cantons (Stoneham-et-Tewkesbury) et le Grand Marché de Québec participent à la semaine. Détails au www.ampq.ca.

Le Grand Marché

Photo courtoisie

Ouvert depuis la mi-juin, le Grand Marché de Québec est devenu rapidement la destination gourmande de la grande région de Québec. Plus d’une centaine de producteurs, transformateurs et artisans donnent vie à l’endroit situé sur les terrains d’ExpoCité, stationnement P4. Les produits de l’érable vous attirent ? Depuis quatre générations déjà l’érablière Godbout de Bellechasse (Saint-Raphaël), qui offre un éventail impressionnant de savoureux produits (beurre d’érable, sucre d’érable, confiseries à l’érable et tire d’érable) fabriqués avec la matière première la plus typique de chez nous : le sirop d’érable. Sur la photo, de gauche à droite, prise à leur stand du Grand Marché : Marie-Josee Godbout, propriétaire, Denyse Alstream et Carole Arbour.

60 ans d’amour

Photo courtoisie

Françoise Frenette et Hervé DeFoy (photos), fiers résidents du Manoir de l’Ormière à Neufchâtel, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Mariés le 8 août 1959 à Donnacona et originaires respectivement de Pont-Rouge et Donnacona, ils se sont installés à Québec au milieu des années 60 pour élever leur famille. Amateurs de danse sociale, ils ont quatre enfants, cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. M. DeFoy a fait une longue carrière dans le monde de la construction. Félicitations à vous deux.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Rollande Bertrand et Yvon Leclerc (photos), de Pont-Rouge, se sont mariés à Neuville, le 8 août 1959, et donc célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Leur famille et des amis célèbreront le tout le 10 août prochain dans un restaurant de Sainte-Foy. De plus, ils sont arrière-grands-parents depuis juin dernier. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Shawn Mendes (photo de gauche), chanteur et auteur-compositeur-interprète canadien, 21 ans... Félix Auger-Aliassime (photo de droite), joueur de tennis (le prodige de L’Ancienne-Lorette), 19 ans... Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent depuis le 19 octobre 2015, 55 ans... Roger Federer, champion de tennis, d’origine suisse, 38 ans... Jonas, chanteur québécois, 40 ans... Vincent Vallières, auteur-compositeur et interprète québécois, 41 ans.... Ken Dryden, gardien de but de la LNH (1970-79 Canadien), 72 ans... Dustin Hoffman, acteur américain, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 août 2018. Élise Paré-Tousignant (photo), 81 ans, grande dame associée à la communauté musicale de Québec... 2018. Jarrod Lyle, 36 ans, golfeur australien qui a remporté deux victoires au sein du circuit Web.com et a participé à 121 tournois du circuit de la PGA... 2018. Nicholas Bett, 28 ans, athlète kenyan champion du monde du 400 m haies en 2015 à Pékin... 2017. Marie-Paule Dagenais Dubé, 92 ans, une grande astrologue de Québec de 1972 à 1986... 2017. Glen Campbell, 81 ans, la légende de la musique country, interprète notamment de Rhinestone Cowboy... 2015. Bernard Rioux, 78 ans, retraité d’Eskimo Transport... 2015. Claude Girard, 63 ans, ex-représentant publicitaire à l’époque de CJRP Québec... 2014. Christian Lavoie, 65 ans, passionné du monde radiophonique, professeur au CRTQ... 2013. Karen Black, 74 ans, comédienne américaine... 2011. Huguette Proulx, 89 ans, animatrice de télévision et de radio... 2011. Philippe Bruneau, 76 ans, accordéoniste-compositeur québécois... 2005. Gene Mauch, 79 ans, gérant des Expos de Montréal de 1969 à 1975... 2004. Jean Pouliot, 81 ans, pionnier de la télévision québécoise... 1992. John Kordic, 27 ans, ancien ailier du Canadien et des Nordiques... 1988. Félix Leclerc, 74 ans, auteur-compositeur-interprète québécois.