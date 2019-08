L’Indien Rohan Bopanna se colle au Canada

Après avoir appris aux côtés du Canadien Daniel Nestor, l’Indien Rohan Bopanna redonne à un autre représentant de l’unifolié, soit le jeune Denis Shapovalov.

Bopanna et Shapovalov ont obtenu leur qualification pour les quarts de l’épreuve de double, jeudi à Montréal, en s’imposant en deux manches de 6-3 et 6-4 aux dépens du Britannique Kyle Edmund et de l’Américain Taylor Fritz.

«J’apprécie toujours de jouer avec Denis, c’est tellement un bon gars, a indiqué Bopanna, qui aura Shapovalov comme partenaire de double pour le reste de la saison. On sent qu’il s’amuse en disputant les matchs de double, surtout à Montréal, avec le support de la foule. Nous sommes heureux de passer aux quarts de finale.»

Bopanna et Shapovalov ont maintenant rendez-vous avec le Suisse Stan Wawrinka et le Français Benoit Paire. Shapovalov tentera alors de demeurer le seul Canadien en lice dans le tournoi montréalais.

De bons mots pour Nestor

À propos de son association passée avec Nestor, Bopanna estime qu’elle lui a permis de devenir un joueur plus complet. Ensemble, ils ont remporté deux tournois en 2015, à Sydney et à Dubaï.

«C’est définitivement l’un des meilleurs joueurs de double que nous avons eus sur le circuit, a-t-il dit à propos de Nestor, qui était intronisé jeudi soir au Temple de la renommée de la Coupe Rogers. J’ai beaucoup appris en jouant avec lui, sur le terrain, mais aussi à l’extérieur afin de bien gérer différentes situations plus corsées.»

Un titre majeur avec Dabrowski

Bopanna semble se coller aux représentants du Canada pour connaître du succès.

«Le Canada est bon pour moi», a-t-il conclu, rappelant qu’il a aussi remporté le tournoi de double mixte, à Roland-Garros, avec l’Ontarienne Gabriela Dabrowski, en 2017.