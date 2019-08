Pete Alonso pour détrôner Aaron Judge?

Le record de circuits claqués par une recrue en une saison du baseball majeur sera-t-il battu cette saison? Le record actuel est de 52 circuits et est détenu par un certain Aaron Judge, auteur d’une saison mémorable en 2017 avec les Yankees de New York.

Cette saison, celui qui est le plus près de cet exploit est le joueur de 24 ans Pete Alonso, des Mets de New York, qui compte 37 circuits. Comme quoi la balle voyage bien dans la Grosse Pomme dernièrement. Le compte Twitter du baseball majeur a mis en lumière une statistique particulièrement intéressante, jeudi. Alonso cumule, lors de l’écriture de ses lignes, 37 circuits en 115 parties, alors que, pendant sa saison record, Judge en comptait 35 en 115 matchs.

À ce rythme, le joueur de premier but des Mets claquerait... 52 coups de circuit. Ce total le placerait donc à égalité avec Judge dans le livre des records. Si une saison du baseball majeur est habituellement longue de 162 rencontres, Judge, lui, avait réalisé son exploit en 155 parties.

Le plus proche poursuivant d’Alonso cette saison est Fernando Tatis fils. Le joueur d’arrêt-court des Padres de San Diego a présentement 21 circuits au compteur, bien loin derrière les 37 d’Alonso.

Comme si ce n’était pas assez pour Alonso, celui qu’on surnomme «l’ours polaire» a aussi remporté le concours de coups de circuit du match des étoiles du baseball majeur avec 57 balles passant la clôture.