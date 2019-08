Quoi de 9 MTL: nouveautés et sorties

1) Taverne 1855

428 Rue Principale O

Magog

J1X 2A9

Téléphone : 819 769-1233

Un couple de restaurateurs comme je les aime. Talentueux, engagés, aimant profondément leur métier. Elle en salle, au service et sélection des vins. Une grande sommelière devenue avec son conjoint-chef, restauratrice depuis des années, très respectée en tant que telle dans toute la région. Bravo Jenny Dufour pour cette belle passion. Lui, Éric Garand, un vrai chef créatif qui met tout son talent et sa technique au service d’une cuisine pleine de saveur, faite avec amour. Leurs clients leur disent merci d’avoir eu la bonne idée de venir s’installer au cœur de Magog après 15 ans passés à Hatley dans leur ancienne auberge. J’espère toutefois pour eux et les autres commerçants du secteur, que les travaux de la rue principale de cette magnifique ville des Cantons de l’Est veuillent bien finir un jour...Cuisine du marché impeccable, plats copieux, présentation soignée, il y en a aussi pour tous les goûts, prix doux pour de telles prestations, dessert superbe aussi, le moelleux au chocolat est une pure merveille.

2) SignovinoMTL bar à vin

6961 boulevard St–Laurent

Montréal

GPS: H2S 3E1

Téléphone: 514 279-5522

Alors qu’une grande partie de la ville de Montréal est envahie par les travaux et nuisent considérablement aux commerçants, la Petite Italie n’est pas épargnée par les Cônes Oranges. Pourtant, allez savoir pourquoi, il souffle dans ce secteur, un vent d’enthousiasme que je n’avais pas vu depuis longtemps. Impasto, Inferno, Primo & Secondo, le Kitchen Galerie tout proche, et le nouveau Ratafia, dont je vous parlerai bientôt. Aujourd’hui, je vous parle d’un très joli restaurant italien de la rue St-Laurent, cuisine savoureuse, faite de bons produits et réalisée par un chef authentique qui a travaillé jadis au formidable restaurant Hostaria ( Anciennement Il Mulino). Fermé aujourd’hui, mais qui fut selon moi, l’une des meilleures tables, toute catégorie confondue, de Montréal, le simple et le bon y régnaient. Le chef donc et sa petite brigade offrent une cuisine italienne réconfortante, mais il y a une autre attraction dans ce restaurant, dirigé par des amoureux de la restauration, mais aussi et surtout de vin: Marco Romanelli et Roberto Cardillo. Marco est bien connu dans le monde du vin, car il a une agence de vin à Montréal et évidemment, il les propose à son restaurant. Il faut annoncer son budget et se laisser porter par les découvertes et les propositions, c’est vraiment spectaculaire, on y découvre des vins de grand plaisir.

3) Boucherie Bar à Vin Provisions

1142 Avenue Van Horne

Outremont

GPS : H2V 1J8

Téléphone : 514 277-7788

Voici ce que j’écrivais en 2015 sur le restaurant Provisions 1268 qui venait d’ouvrir. Depuis quelques temps, à Montréal et ailleurs au Québec, des chefs et des restaurateurs ont compris que la duplication du menu identique partout allait sûrement lasser les clients! Je suis de ceux-là, fatigué de retrouver la même chose partout et donc très heureux de ce renouveau. Les jeunes passionnés de Provisions 1268 sur Van Horne sont de ces nouveaux talents. Le repas qu’ils m’ont servi dernièrement m’a rendu heureux. Heureux surtout de constater que l’avenir est prometteur pour ceux qui osent et veulent se démarquer avec vérité. Quatre ans plus tard, ils ouvrent juste à quelques encablures de leur petite institution gourmande, un autre lieu qui correspond vraiment aux demandes d’une clientèle qui souhaite vivre des expériences culinaires originales et de vérité. Pas besoin non plus de poudre de corne de licorne pour croire au miracle culinaire. Ici c’est du bon et du vrai, à un tel point que vous pourrez aussi vous procurer les belles viandes joliment disposées dans la vitrine de la boucherie sur place. Jolie petite terrasse.

Les chefs Pablo Rojas et Hakim Rahal font encore mouche, bravo!

4) Le diner est servi ! - Le repas français se raconte

Musée Pointe-à-Callière

350 Place Royale, coin de la Commune

Vieux-Montréal

GPS : H2Y 3Y5

Téléphone : 514-872-9150

Jusqu’au 13 octobre 2019

Ça faisait longtemps que je n’avais pas été au musée Pointe à Callière et sincèrement je m’en veux, surtout avec la formidable exposition des Reines d’Égypte de l’année dernière que j’ai manquée. Cette fois-ci, rien ne pouvait m’empêcher de découvrir l’exposition, l’histoire de la cuisine française, une exposition unique au monde, installée sur deux étages et qui regroupe, par période et par thématique, plus de 1000 objets exclusifs choisis sur plus de 2000 sélectionnés au départ. La très grande majorité de ces pièces d’arts de la table ne sont jamais sorties soit de leur musée, ou de leur pays et territoire. Un tour de force pour la directrice du musée Francine Lelièvre qui en a eu l’idée et son équipe qui a su matérialiser cette formidable thématique. Évidemment, outre les objets d’une très grande esthétique et virtuosité artisanales, ce sont toutes ces histoires reliées à ces objets qui m’ont le plus touché. Il est vrai que les différentes époques restituées dans cette exposition sont jonchées d’histoire plus merveilleuse les unes que les autres. Ne dit-on pas d’ailleurs que les grandes décisions du monde d’hier à aujourd’hui, se sont conclues à table lors d’un repas. Napoléon Bonaparte, Catherine de Médicis, Louis XIV, Georges Pompidou, Emmanuel Macron... Le passé et le présent se côtoient avec intelligence à cette exposition. Illustration, animation virtuelle, jeu ludique, vidéo-reportage. Si vous ne deviez voir qu’une seule exposition cette année, je vous la recommande vraiment, vous en ressortirez éblouis par tant de beauté.

5) L’émouleur, le bonheur!

1081 Avenue Laurier O

Outremont

GPS : H2V 2L2

Téléphone : (514) 813-3135

Le bonheur oui oui, car cette mini boutique de la rue Laurier Ouest à Montréal est le lieu de rassemblement des chefs et amateurs amoureux des bons et beaux objets de cuisine qui veulent s’offrir un couteau d’exception. La grande majorité de ces couteaux viennent du Japon. Pays que son propriétaire Guillaume de L’isle, visite régulièrement afin de trouver et de contrôler les plus belles lames du pays du soleil levant. Évidemment, le prix est conséquent, mais lorsque l’on sait que ces lames d’exception vous accompagneront toute votre vie ou presque, le prix devient plus doux. Guillaume s’implique aussi dans la confrérie des chefs cuisiniers, puisqu’il participe au concours de chef, le Chef Battle qui a lieu au restaurant le Chasse- Galerie, en remettant au gagnant à chacune des épreuves, un couteau Japonais de très grande qualité. Le grand gagnant du Chef Battle 2019 se verra remettre un Toku Atsuraï Shapū, Sakimaru, un bijou d’une valeur de 700 $, cool.

6) Plaisir Gourmand

456 Rue Principale O

Magog

GPS : J1X 2A9

Téléphone : 819 769-1669

Le restaurant Plaisir Gourmand à Hatley est déménagé en 2018 au centre-ville de Magog.

Le local tout petit, vingt places, est aujourd’hui consacré à deux concepts culinaires. L’un et ce n’est pas une surprise, à des repas gargantuesques et gastronomiques que le chef Éric Garand propose à ses fidèles habitués et aux nouveaux clients qui le suivaient dans ses aventures gourmandes à son ancienne adresse. On devine que le bonheur dans ce cas-ci est toujours présent. Mais la deuxième est pour moi, plus qu’intéressante, puisqu’elle permet aux visiteurs de passage, aux clients du midi de se sustenter à petit prix, vraiment à des lunchs formidables. Imaginez, une petite soupe, un gaspacho, en l’occurrence le jour de ma visite, puis d’un sandwich, PANINI"LE T'ES CHICKEN", pain panini, poulet à l'ail, shitake, fromage, sauce moutarde et érable et pour terminer, une délicieuse crème brulée à la vanille15$. Oui oui 15$. Si ça, ce n’est pas un Plaisir Gourmand, je rends mon tablier, parole de chef!

7) Alambika

6484 Boul St-Laurent

Montréal

GPS: H2S 3C4

Téléphone : 514 400-9212

La boutique spécialisée en accessoires de Mixologie pour tous les amateurs et professionnels du merveilleux monde des cocktails. Il faut dire que là ne s’arrête pas l’expertise. Vous retrouverez aussi des produits pour faire vos cocktails vous-même à la maison. Les professionnels quant à eux, pourront aussi se procurer, verres, couteaux, une grande variété d’amer. Le propriétaire Jean-Sébastien Michel aime les défis et les bonnes raisons de festoyer. Il y a aussi un pop-up joliment nommé Alkademie. Il est adjacent à la boutique (Entrée de Alkadémie est latérale, sur la rue Beaubien) en ce moment, pour l’été, à moins qu’il y ait rallonge. Il y a un bar pop-up dédié à l'enseignement et à l'expérimentation autour des boissons alcoolisées, prétexte aux rencontres et partage gustatif. Une autre fois, ce sera une salle d’évènement privatif et festif, tout cela est bien évolutif. Allez y jeter un coup d’œil et profitez-en pour visiter la boutique qui recèle de beaux objets pour les précieux liquides.

Informations : https://fr.alambika.ca/

8) Riva

2 Rue de la Commune O

Montréal

GPS : H2Y 4B2

Téléphone : (514) 290-6674

Une très jolie nouvelle terrasse sur le port de Montréal. C’est ludique, vraiment sympa ce camion de cuisine de rue directement installé sur la terrasse aménagée en bar à cocktail. Monsieur Citroën aurait sûrement aimé. Il y a aussi un lounge pour chiller tranquillement avec un bon cocktail ou un pichet de sangria. Mais il y a plus sur cette belle terrasse qu’un agréable aménagement, c’est le menu. Pour cela, les propriétaires sont allés chercher Ashley Thornton qui travaillait jadis au Inferno avec Nick De Palma. Fabrizia Rollo qui s’est fait connaître au restaurant Brïz, mais Fabrizia, je viens de l’apprendre, s’en va au nouveau restaurant de Vianney Godbout Le Cœur de Loup, qui ouvrira ses portes le 29 aout prochain, je vous en reparlerai. La cuisine donc est italienne avec des pizzas al taglio qui changent au gré des produits du marché. Ce qui est sûr, c’est qu’elles sont vraiment appétissantes ces pizzas à croûtes épaisses. Il y a aussi des desserts et des gelato maison pour les chaudes journées d’été.

9) Antonio Park , chef de bord !

Le chef Antonio Park présentait la semaine dernière dans son restaurant de Montréal qui porte son nom, une collaboration ambitieuse avec la compagnie aérienne Air Canada. Comme le disait Andrew Yiu, vice-président – Produits d’Air Canada lors de la cérémonie d’annonce de la collaboration, « Antonio est né en Argentine, il est d’ascendance asiatique, de parents Coréens et il a vécu dans de nombreuses villes aux quatre coins du globe : en Argentine, au Brésil, au Japon, aux États-Unis et au Canada, il est le reflet même du multiculturalisme canadien».

Le menu du chef Park sera proposé sur des vols entre Montréal et Tokyo Narita, puis, ensuite, sur les liaisons Toronto–Tokyo Haneda et Vancouver–Tokyo Narita, puis sur la liaison Montréal–São Paulo à l’automne 2019. En 2020, les repas du chef Park seront également offerts à bord des vols à destination de Hong Kong, Séoul, Beijing, Shanghai, Taipei, São Paulo (au départ de Toronto), Santiago et Buenos Aires, ainsi qu’à bord des vols saisonniers au départ de Calgary à destination de Tokyo Narita, ainsi qu’au départ de Vancouver à destination d’Osaka. Bref, vous avez compris que le chef ne chômera pas. Des créations culinaires combinant la nourriture canadienne et les saveurs japonaises. Bon vol!