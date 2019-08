Coupe Rogers: Nadal sans forcer

Depuis sa prestation à Wimbledon, l’Argentin Guido Pella représente un piège pour tous les joueurs du top 10 mondial. Cependant, Rafael Nadal l’a évité de belle façon hier soir avec une victoire convaincante pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Rogers.

L’Espagnol a été solide en l’emportant 6-3 et 6-4 contre Pella qui n’est pas un spécialiste de la surface dure depuis le début de sa carrière. Nadal a fait les bonnes choses au moment opportun pour accéder pour la 91e fois de sa carrière aux quarts d’un tournoi Masters 1000.

AFP

Cependant, les conditions n’étaient pas faciles sur le central. Le vent tourbillonnait et les joueurs ont connu certaines difficultés lorsqu’ils étaient au service.

«Ce fut une dure journée à ce niveau, mais on est habitués à ça, a souligné Rafael Nadal. Lorsqu’on joue à l’extérieur, ça fait partie du jeu.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

«Bien sûr, c’est mieux de jouer sans ce type de vent. En même temps, c’est bien de jouer dans des conditions difficiles. Tu dois d’adapter et ta concentration doit être maximale.»

Au cours de cette rencontre, le Majorquin a été dominant pendant la majorité des échanges. Nadal a notamment exécuté un «smash» renversé. Un coup spectaculaire qu’il a converti en point gagnant quelques secondes plus tard. Du grand art.

Rafa le politicien

Lors de son point de presse d’après-match, il a été davantage question de son retour au sein du conseil des joueurs de l’ATP. Le tout a été annoncé tôt hier matin.

«Il y a plusieurs choses importantes qui doivent être réglées, a indiqué Nadal. Je voulais être mieux informé de ce qui se passe, d’avoir une meilleure compréhension des dossiers et de pouvoir donner mon opinion sur mes 15 ans sur le tour.

Je crois que je peux donner une perspective différente ou ce qui pourrait être ajouté. Je crois que je peux aider.»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Nadal a décidé de s’engager à nouveau après avoir eu une discussion avec Roger Federer qui a également décidé de revenir avec le conseil des joueurs.

«On a décidé d’y aller ensemble, a précisé l’Espagnol. Je ne serai pas seul et il ne sera pas seul. On a un certain pouvoir ensemble et on croit qu’on peut aider notre sport de la meilleure façon.»

Ça brasse au sein de l’association des joueurs depuis quelques mois. Plusieurs joueurs moins bien classés à l’ATP réclament de meilleures conditions financières.

Le Canadien Vasek Pospisil fait partie de ceux-là. Lors du tournoi de Wimbledon, il a fait une sortie publique pour dénoncer le manque de transparence des organisateurs de tournoi et des dirigeants de l’ATP au sujet de leurs finances. Cependant, les autres joueurs n’ont pas voulu seconder les propos de Pospisil même s’ils sont d’accord avec ceux-ci.

Nadal, qui est réputé pour être conservateur par rapport à ce dossier, a du pain sur la planche. La prochaine rencontre aura lieu à New York à la fin du mois avant les Internationaux des États-Unis.

Contre Fognini

Pour revenir au tennis, Nadal affrontera l’Italien Fabio Fognini ce soir sur le central.

«Il joue très bien et je l’ai vu un peu en action mercredi, a analysé le deuxième joueur mondial. Il connait une excellente saison, l’une de ses meilleures en carrière si ce n’est pas sa meilleure.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Il joue à un très haut niveau. Je vais avoir besoin de bien jouer. Aujourd’hui, j’ai mieux joué que mercredi. Je sais que Fabio est un adversaire redoutable. On est rendus en quarts donc tous les matchs seront difficiles.»