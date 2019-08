Sa fille espère que le camionneur ne sera pas décédé en vain

« Il avait eu une formation de deux jours pour le camion à benne qu’il conduisait au moment de l’accident et il n’était pas habitué à conduire ce type de camion », raconte la fille d’André L’Heureux, Roxanne Richard.

Une grande partie du gravier était déversée et la benne était complètement levée lorsqu’elle a touché la ligne électrique. C’est à ce moment que la cabine a pris feu.

Au lendemain du décès de son père, M me Richard raconte qu’« il a attendu que nous soyons partis pour aller chercher quelque chose à manger, il ne voulait pas nous faire vivre cela. Il était un homme rassembleur, blagueur, musicien et un chanteur de karaoké hors pair ».

Deux semaines après l’événement, six opérations plus tard, trois membres amputés et l’arrière de sa tête sévèrement brûlé, le père de famille de trois enfants était complètement momifié.