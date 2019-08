Un match des majeures sur le site de «Field of Dreams» en 2020

Les Yankees de New York et les White Sox de Chicago disputeront un match de saison régulière du baseball majeur sur le site du film Field of Dreams (en français, Le Champ des rêves) le 13 août 2020.

Les deux clubs croiseront ainsi le fer à Dyersville, en Iowa. Pour l’occasion, un stade temporaire de 8000 places sera aménagé à l’endroit où le film-culte de 1989 a été tourné. Aux yeux du commissaire des grandes ligues, Rob Manfred, cette initiative se veut un éclair de génie.

«Notre sport est fier de ses liens historiques générationnels et la ligue est enthousiaste à l’idée d’organiser une rencontre du calendrier régulier sur ce site, a-t-il déclaré au site MLB.com. Dans ce champ de maïs de l’Iowa, nous souhaitons célébrer et transmettre le message de ce film qui montre comment le baseball rassemble les gens.»

«"Field of Dreams" a bien saisi l’attitude unique des habitants de notre État qui peuvent tout faire. Et il n’y a pas un meilleur endroit que celui-ci pour tenir le premier match des majeures de l’histoire de l’Iowa», a ajouté la gouverneur de l’État, Kim Reynolds.

Selon la même source, la construction du stade s’amorcera mardi, soit exactement un an avant la présentation du match et un peu plus de 30 ans après la sortie de l’œuvre mettant en vedette l’acteur Kevin Costner, celle-ci basée sur le roman de William Patrick Kinsella, «Shoeless». Également, le design de la structure temporaire, notamment par le biais des enclos de relève et du champ extérieur, rendra hommage au Comiskey Park. Ce dernier a été le domicile des Sox de 1910 à 1990. Le mur du champ droit inclura des fenêtres donnant une vue des fameux champs de maïs situés derrière le stade.

Par ailleurs, il s’agira d’une partie locale pour les Sox. Celle-ci se déroulera un jeudi soir et sera suivie d’une journée de congé. Les formations impliquées poursuivront leur série au Guaranteed Rate Field de Chicago lors des deux jours du week-end.