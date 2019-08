Un trio intéressant

MONTRÉAL - Les trois premières têtes de série sont toujours dans le coup à la Coupe Rogers.

En plus de Rafael Nadal et de Dominic Thiem, l’Allemand Alexander Zverev s’est également qualifié pour les quarts de finale, dans la journée de jeudi, à Montréal.

Troisième tête de série de la compétition, Zverev a toutefois dû puiser dans ses ressources pour passer au tour suivant. Il a eu besoin du bris d’égalité de la troisième et ultime manche pour finalement vaincre le Géorgien Nikoloz Basilashvili en deux heures et 45 minutes. Zverev l’a emporté 7-5, 5-7 et 7-6 (5) contre le 17e joueur au monde.

Après ce trio, le Russe Karen Khachanov, tombeur de Félix Auger-Aliassime, demeure le mieux classé, lui qui est la sixième tête de série du tournoi. Le quart de finale entre Zverev et Khachanov promet d'ailleurs d’en mettre plein la vue, ce vendredi.