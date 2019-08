Une soirée réussie sur toute la ligne

Le Pignon Bleu, Leucan, la Fondation Philippe Boucher, la Fondation Maurice Tanguay et la Fondation Simple Plan profiteront de cet argent généré par la participation de 21 joueurs de la LNH et d’autant de joueurs amateurs ainsi que des quelque 10 000 spectateurs au Centre Vidéotron.

« On compte sur des partenaires incroyables en Mercer et Sun Life. Le montant initial était de 441 000 $ et ils ont décidé d’ajouter les 9000 $ manquants. Ce qui a fait aussi la différence, ce sont les 130 personnes ayant payé pour rencontrer les joueurs et la hausse de l’inscription des amateurs », a expliqué le président du comité organisateur, Alain Rioux.