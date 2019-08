Au cœur du ComediHa! Fest Québec

Le festival d’humour ComediHa! Fest Québec se déroulant jusqu’au 18 août, Marie-Christine Leblanc vous propose d’y faire une grande incursion, demain, à l’émission Pleins Feux sur Québec. L’événement qui fête ses 20 ans réunit 500 artistes et artisans, puis propose plus de 350 spectacles et activités dans 15 lieux de diffusion rassemblés sur la Grande Allée au Village D’Youville (Place D’Youville), au Village Vidéotron (Place George-V) et au Village Pigeonnier (Parc de la Francophonie).

Ne manquez pas les Shows mystères, les Soirées 20 ans du ComediHa! Fest Québec, la zone de restauration MiHa!M, la tyrolienne, le piano-bar, l’écran LOL:) à la Place de l’Assemblée-Nationale et les autres surprises qui vous y attendent. Pour la programmation complète et l’achat de lunettes laissez-passer, visitez le comedihafest.com.