Coupe Rogers: Denis Shapovalov et Rohan Bopanna avancent sans jouer

Le Canadien Denis Shapovalov et son partenaire indien Rohan Bopanna sont passés directement en demi-finale du double, vendredi à la Coupe Rogers, à la suite du forfait du Français Benoit Paire et du Suisse Stan Wawrinka.

C’est une blessure subie par Wawrinka qui a forcé l’abandon du duo européen.

Shapovalov et Bopanna devaient affronter Wawrinka et Paire en début de soirée, sur le court Banque Nationale.

En demi-finale, Shapovalov et Bopanna croiseront le fer avec les gagnants du match opposant les Néerlandais Robin Haase et Wesley Koolhof aux Américains Bob et Mike Bryan.