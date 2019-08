Le magasin Go Hockey du 989, boulevard Pierre-Bertrand Sud change de nom. Rebaptisé 2.0 Hockey, il demeure une référence dans le domaine de l’équipement de hockey et propose une expérience de magasinage renouvelée à sa clientèle présente depuis 2014 et aux passionnés de sport qui le découvrent jour après jour.

Pour informations: 20hockey.com