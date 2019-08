La relation amour-haine de Khachanov: «Hier, je n’aimais pas la foule. Aujourd’hui, je l’aime beaucoup.»

Après avoir critiqué la foule du Stade IGA pendant et après sa rencontre contre Félix Auger-Aliassime , Karen Khachanov s’est réconcilié avec le public montréalais, vendredi après-midi, à la suite de sa victoire de 6-3 et 6-3 contre l’Allemand Alexander Zverev.

Khachanov a brillé lors de cette partie et les amateurs ont salué chacun de ses bons coups. Sa puissance en fond de court a eu le dessus sur Zverev qui n’était pas dans son assiette.

Le troisième favori a démontré sa frustration à quelques reprises. Il a notamment brisé sa raquette alors que le Russe menait 5-3 à la première manche. Zverev a fait amende honorable en remettant sa pièce d’équipement à un jeune garçon assis derrière son banc.

«Je crois qu’il n’était pas à son meilleur, a souligné Khachanov. D’un autre côté, j’ai joué un bon match sur le plan tactique. J’ai été solide lors des échanges du fond du court. Il a raté quelques coups de plus que moi et c’est la raison pourquoi il est devenu frustré.

«Une fois que tu rates des balles et que tu perds, tu n’es jamais heureux. Peu importe contre qui tu joues.»

Un choc contre Medvedev

En demi-finale, Khachanov affrontera son compatriote Daniil Medvedev. C’est la première fois que deux Russes s’affronteront à cette étape dans un tournoi Masters 1000.

«Ce sera un match intéressant, a souligné le colosse de 6 pieds 6 pouces. Ce n’est jamais facile de jouer contre un ami qui est originaire du même pays que toi. On a grandi ensemble.

«On a joué tous les tournois ensemble depuis l’âge de 12 ans au sein de la même équipe. On se connaît très bien. D’un côté, c’est difficile, mais de l’autre, on sait à quoi s’attendre et à quel point on présente des styles différents.»

Les deux Russes ont croisé le fer à deux reprises sur le circuit de l’ATP. La première fois à l’occasion du tournoi «Next Gen» en 2017 et la deuxième l’an dernier à Moscou. Chacun compte une victoire au compteur.