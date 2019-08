Lady Gaga accusée de plagiat pour «Shallow»

Lady Gaga est accusée de plagiat pour Shallow, la chanson qui lui a valu l’Oscar de la meilleure bande-originale pour A Star is Born, aux côtés des co-auteurs Andrew Wyatt, Anthony Rossomando et Mark Ronson.

C’est un compositeur relativement méconnu, Steve Ronsen, qui lui réclame des millions de dollars, affirmant que la suite d’accord de la chanson a été reprise de son titre de 2012 Almost, streamé moins de 1000 fois sur SoundCloud ces 5 dernières années.

Pour sa défense, la star a engagé l’avocat Orin Snyder. Ce dernier s’est exprimé dans un communiqué publié par PageSix. «M. Ronsen et son avocat essayent de faire de l’argent facile sur le dos d’une artiste à succès. C’est honteux et mauvais. J’applaudis Lady Gaga pour avoir le courage et l’intégrité de s’élever face à de telles accusations.»

Steve Ronsen prétend que la suite d’accords (Sol-La-Si) de Shallow a été copiée sur son titre Almost. En réponse, l’équipe de Lady Gaga a tenu à lui rappeler que cette succession d’accords est présente dans de nombreuses œuvres du siècle dernier, comme Dust In The Wind de Kansas, sortie en 1978, pour ne citer qu’elle.

Contacté par PageSix, l’avocat de Steve Ronsen, Mark D. Shirian a répondu: «Dans un effort pour résoudre amicalement ce problème il y a des mois, mon cabinet a fourni à l’équipe juridique de Lady Gaga un rapport officiel rédigé par un musicologue reconnu qui a déterminé qu’il y a des similarités en termes de tempo, de mélodie, de rythme et d’harmonie entre les deux chansons. Lady Gaga et son équipe doivent encore nous communiquer un contre-rapport, ce que nous avons exigé plusieurs fois.»