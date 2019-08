Les 24 heures du Lac

Tout est prêt pour la 14e présentation des 24 heures du Lac-Beauport, qui se tiendra demain et dimanche. Plus de 260 participants se relayeront sans arrêt pendant 24 heures en vélo, à la marche, à la course et en nouveautés : vélo de route, marche et course ; la course en sentiers (trail) et le vélo de montagne.

Vous êtes invités à venir encourager les participants, qui en seront aux trois quarts de leur épreuve dimanche matin, entre 8 h et 11 h, alors que café et croissants seront servis gratuitement. Ce défi sportif d’endurance a pour objectif d’amasser des fonds pour la Fondation Rêves d’enfants, la Fondation québécoise du cancer, la Fondation Cité Joie et la Fondation du Club Rotary de Québec-Charlesbourg. Depuis le début de l’événement en 2006, plus de 900 000 $ ont été amassés.

La compétition dans le sang

Photo courtoisie

Caroline Olivier a toujours eu comme objectif de se dépasser dans la vie. Passionnée de sport, elle a fait de la gymnastique, du plongeon, plus jeune, évidemment du ski acrobatique (sauts), a participé à deux reprises aux Jeux olympiques (Nagano et Lillehammer), à des Coupes du monde et depuis plusieurs années, le golf est sa passion première. Championne du club de golf de Cap-Rouge depuis deux ans, elle entend bien conserver son titre prochainement. L’ex-athlète olympique de 47 ans (elle ne les fait pas) a un handicap de 5 au golf. Le 5 août dernier, jour du 17e anniversaire de son embauche comme physiothérapeute à la Clinique Morrisset du boulevard des Galeries à Québec, elle jouait au golf avec Pierre Le Gallais, secrétaire du conseil d’administration ; Gérard Potvin, membre depuis 50 ans du club de golf de Cap-Rouge et l’auteur de ces lignes. Il y a longtemps que je n’avais pas revu Caro (pour les intimes). Elle est toujours aussi souriante, athlétique, agréable à côtoyer et elle frappe la balle. Sur la photo, Caroline Olivier est entourée de Pierre Le Gallais (à gauche) et de mon ami Gérard Potvin.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Jean-Thomas Bernard et Lise Biron (photo), d’Ottawa, qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage ! Le couple, qui a habité Québec de 1976 à 2011, demeure un exemple à suivre pour ses enfants Jean-Stéphane (Nathalie) et Marie-Christine (Étienne) ainsi que pour ses petits-enfants Thomas, Alexandre et Benjamin-Hans. Lise est retraitée du monde hospitalier (infirmière) alors que Jean-Thomas en est à sa 48e année dans le monde universitaire (35 ans à l’Université Laval) et présentement à l’Université d’Ottawa à titre de professeur en sciences économiques.

Rue du Trésor

Photo courtoisie

Une balade dans le Vieux-Québec sans passer par la rue du Trésor ne serait pas complète. Les visiteurs l’ont compris depuis longtemps et maintenant aussi les nombreux croisiéristes qui débarquent à Québec. Cette galerie d’art à ciel ouvert, unique en son genre, fut fondée au cours des années 1960 par une bande d’étudiants en arts visuels qui décidèrent d’accrocher leurs œuvres à ses murs afin de les proposer aux passants et touristes. Parlant d’artistes, en voici trois qui exposent leurs œuvres sur la rue du Trésor. De gauche à droite : Maryse Proulx, André Collin et Jean Philippe Vogel.

Anniversaires

Photo courtoisie

Louis Garneau (photo), président de Louis Garneau Sports, 61 ans... Christian Rodrigue, président de Mordicus et promoteur des salons Info-Vélo et ski et Sports d’hiver, 48 ans... Ian Marcotte, professeur de science politique au Cégep Abitibi-Témiscamingue, originaire de Saint-Basile-de-Portneuf, 43 ans... Michel Lambert, du Cabinet de relations publiques National, 56 ans... Audrey Tautou, actrice française, 44 ans... Josée Deschênes, comédienne et actrice, 58 ans... Carolle Banville, ex-animatrice à Télé Mag, 66 ans... John H. Gomery, juge à la Cour supérieure du Québec, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 août 2009. Reynald Bouchard (photo), 63 ans, acteur et dramaturge québécois... 2017. Me Yvon Mercier, 84 ans, ex-juge en chef associé de la Cour du Québec et personnage important de la région de Montmagny... 2016. Gerald Cavendish Grosvenor, 64 ans, duc de Westminster... 2015. Frank Gifford, 84 ans, ancien joueur et commentateur-vedette de la NFL... 2013. Vladimir Vikulov, 67 ans, joueur, puis entraîneur de hockey sur glace soviétique... 2012. Mel Stuart, 83 ans, documentariste et réalisateur américain... 2009. Réjane Laberge-Colas, 85 ans, pionnière de la magistrature québécoise... 1987. Roger Garand, 65 ans, comédien québécois.