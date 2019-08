Les 24 heures du Lac Archibald encore plus populaires

À sa 14e présentation, le défi des 24 heures du Lac Archibald continue de croître. Après le vélo de route, la marche et la course, les adeptes de vélo de montagne et de la course en sentier trouveront eux aussi leur compte en soutien aux quatre œuvres caritatives parrainées par l’événement.

L’organisateur Philippe Canac-Marquis avait émis le souhait à l’issue de l’édition 2018 d’ajouter un volet à travers les arbres à Lac-Beauport. Il a transformé ses désirs en réalité, de sorte qu’une quarantaine de personnes prendront part à ces nouvelles catégories.

«Ça fait une couple d’années qu’on veut aller chercher les gens en vélo de montagne où il y a une grosse population. C’est un peu ce qui nous a poussés à faire cet ajout. Pour assurer la sécurité des participants, on va y aller de jour uniquement pour cette première année», a expliqué Canac-Marquis, qui invite la population à déguster croissants et café dimanche matin à partir de 8h.

Tous les fonds seront redistribués à Rêves d’Enfants, à la Fondation québécoise du cancer, à la Fondation Cité-Joie et au Club Rotary Québec-Charlesbourg. Depuis 2006, ce sont plus de 900 000 $ qui ont été récoltés.

Au total, ce sont 265 participants qui partiront du centre de ski Le Relais sur le coup de 14 h samedi. Certains pousseront l’audace à marcher ou à pédaler jusqu’au lendemain sans interruption alors que la plupart se relayeront en équipe. «On est passé de 95 à 125 bénévoles pour chouchouter tout ce monde!»

Invitation aux marcheurs passagers

Comme par les années passées, les organisateurs espèrent qu’un grand nombre de personnes se joindront à leur cause par le biais du volet «Marcheur d’un tour», qui consiste à débourser 25 $ sur place pour effectuer le tour du lac Beauport. Les membres Desjardins profiteront d’une réduction de 10 $. L’an dernier, 365 citoyens avaient relevé le défi, un record.

«En échange, les participants peuvent porter un t-shirt aux couleurs de la fondation de leur choix. Ça amène une ambiance festive autour du lac avec la présence de ces marcheurs», a mentionné le grand manitou.

Les athlètes d’élite Charles Philibert-Thiboutot (athlétisme), Marie Corriveau (ski de fond), Jérémie Lajoie (triathlon) et Simone Boilard (cyclisme) feront également partie de la fête grâce à l’équipe d’Excellence-Sportive Québec-Lévis en se relayant à tour de rôle.