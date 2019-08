Les médecins et les coiffeurs parmi les plus heureux au travail

Les médecins, les dentistes et les coiffeurs sont parmi les plus heureux au travail, alors que les chauffeurs, les électriciens et les agents correctionnels sont les moins comblés professionnellement, révèle un nouveau sondage, qui ne pointe pas le salaire comme facteur principal du bonheur.

La réalisation de soi, les relations de travail et la reconnaissance seraient en effet des éléments plus importants que la rémunération pour trouver plaisir à travailler, apprend-on à la lecture de l’étude menée par la firme Léger pour le compte du magazine L’Actualité.

La maison de sondage a créé un indice du bonheur au travail (IBL-T) calculé selon un questionnaire en ligne de 15 questions. Elle s'est ensuite intéressée aux résultats pour 70 métiers différents.

Les chiffres obtenus jusqu’ici auprès de plus de 17 000 travailleurs québécois permettent de constater que les gens qui travaillent à leur propre compte, comme les courtiers immobiliers et les directeurs, ont tendance à être plus heureux que ceux qui occupent des emplois plus physiques, dans le secteur de la restauration par exemple.

Le sondage indique par ailleurs que le niveau de bonheur au travail grimpe en fonction de l’âge. Les plus jeunes travailleurs ont IBL-T de 70 en moyenne alors que cette statistique grimpe à 80 pour les plus expérimentés.

Évidemment, être malheureux au travail ne veut pas nécessairement dire qu’on l’est dans la vie en général, mais il n’en demeure pas moins que les deux sont étroitement liés.

« Les données de ce palmarès des professions confirment une fois de plus l'étroite corrélation entre le bonheur au travail (IBL-T) et le bonheur personnel (IBL). Lorsque le premier indicateur baisse, le second suit systématiquement », a observé Pierre Côté, fondateur de l'IBL et directeur de recherche chez Léger.