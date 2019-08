L’importance de savoir se respecter dans la vie

Je lis en ce beau dimanche matin la lettre pathétique de cette femme qui est en train de se rendre malade parce qu’elle divise son temps entre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer à raison de quatre jours de présence par semaine, et son mari et ses deux fils à raison des trois autres jours, pour leur faire à manger, les courses, le lavage et le ménage. OUF ! Pauvre elle ! On serait épuisée à moins.

Ladite mère a un caractère exécrable et n’a jamais pu supporter son gendre. Donc, il ne peut lui être d’aucune aide, et ne veut lui être d’aucune aide, bien évidemment. Mais il s’ennuie sans sa petite femme et vient de lui poser un ultimatum : ou bien elle place sa mère et rentre à la maison tous les soirs, ou bien il ne donne pas cher de leur couple !

La madame ne sait pas quoi faire, car elle culpabiliserait au cube si elle se résignait à placer sa mère et elle serait incapable de se le pardonner. Non, mais faut quand même pas virer fou. Moi aussi j’ai aimé ma mère, mais ma vie de couple et ma vie de famille sont toujours passées en premier.

Si elle devait se sentir coupable de quelque chose, ce serait peut-être de ne pas avoir appris à ses garçons ainsi qu’à son mari à se débrouiller seuls. Mais il n’est pas trop tard pour s’y mettre si elle en a le courage.

Comme vous le lui dites si bien, Louise, le fait de placer sa mère ne lui enlèvera pas la possibilité de s’occuper d’elle.

Je le sais pertinemment pour avoir placé la mienne, atteinte de la même maladie. Je la visitais trois jours par semaine et j’aidais les préposés dans leur tâche pour les soulager. Est-ce normal de tout sacrifier de sa propre vie pour aider sa mère ? Je ne le crois pas. Le plus élémentaire respect d’elle-même commande qu’elle pense à se préserver pour la suite des choses. À moins qu’elle ne souhaite inconsciemment que son mari la quitte, la chose à faire est claire pour moi.

Ancienne aidante

Je pense que vous avez mis le doigt sur le principal problème de cette personne : elle n’a jamais tenu compte d’elle-même face à son entourage. Au contraire, elle s’est toujours mise au service des autres en s’oubliant totalement. Elle ne peut donc pas faire preuve de lucidité pour prendre une décision puisqu’elle est uniquement menée par un terrible sentiment de culpabilité qui la tenaille de toutes parts.

Comme elle affirme ne pas vouloir perdre son mari, tenir très fort à sa vie de famille et vouloir donner le maximum à sa mère, que va-t-elle faire ? Je ne sais pas. Mais c’est parfois en étant acculées au pied du mur que certaines personnes se décident enfin à laisser filtrer un peu de raison dans les émotions qui les tenaillent. Il n’est jamais trop tard pour apprendre à se respecter !