Papa nerveux

« C’était assez délicat. C’est sûr qu’avant une compétition, on est dans notre bulle. Je ne savais pas si je devais aller la voir. Je ne savais si je devais la laisser tranquille. Finalement, je suis allé la voir et je lui ai dit : “Do your best and have fun !”. Je ne voulais surtout pas lui mettre de pression », raconte-t-il, croisé au Cocktail d’ouverture de la Coupe Rogers, lundi dernier, au Stade IGA.