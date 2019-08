Place au symposium Arts et Reflets

Dès aujourd’hui, le 27e symposium Arts et Reflets rassemble plus de 70 artistes peintres amateurs et professionnels dans le cadre enchanteur de la Côte de Beaupré, à Château-Richer. Venez admirer leurs œuvres et les voir en plein processus de création, jusqu’à dimanche, au tout nouvel emplacement facilitant l’accès des visiteurs, soit dans le stationnement de l’église.

Photo courtoisie

L’événement prenant un virage vert cette année, tous les exposants recevront une bouteille d’eau réutilisable qu’ils pourront remplir à plusieurs stations d’eau aménagées sur le site du symposium. Le gaspillage de bouteilles d’eau en plastique sera ainsi évité. Pour informations: artsetreflets.com