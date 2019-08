Propos racistes sur vidéo à Montréal: l’homme recherché enfin identifié

MONTRÉAL - L’homme recherché depuis deux semaines à Montréal pour avoir tenu des propos insultants, racistes et misogynes à l’endroit d’une femme d’origine algérienne et de sa fillette a finalement été identifié, ont annoncé les autorités vendredi.

«L’homme a été identifié grâce à de l’info d’un citoyen, a écrit le SPVM sur son compte Twitter. Toutes les personnes concernées ont été rencontrées et l’enquête se poursuit.»

Les forces de l’ordre ont également fait savoir qu’aucune autre information ne serait divulguée à ce stade, en raison des «règles de confidentialité entourant les plaintes et enquêtes».

L’individu identifié était recherché depuis la fin juillet, à la suite d’une altercation avec une femme d’origine algérienne qui marchait sur le trottoir en compagnie de sa fillette, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Une partie de la scène avait été filmée par la présumée victime. La vidéo avait été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Dans la séquence de 26 secondes, on voit l’homme âgé d’une quarantaine d’années s’en prendre verbalement à la femme et à son enfant. À un certain moment, l’individu se penche vers la fillette en pleurs pour s’adresser à elle. «Demande à ta maman si je peux f... ta mère», lance-t-il à la jeune fille.

Il se tourne ensuite vers la mère pour la traiter d'«enfant de salope», puis quitte les lieux en marchant et en faisant un doigt d’honneur à un citoyen qui se trouve de l’autre côté de la rue.

Informée de l’incident, la police de Montréal avait ouvert une enquête et avait demandé l’aide de la population afin d’identifier l’homme sur la vidéo.