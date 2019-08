Théâtre d’été à La Bordée

La Bordée présente, pour la toute première fois, du théâtre en été, jusqu’au 31 août, en proposant l’adaptation de la pièce et du film à succès Le Prénom. Mise en scène par Marie-Josée Bastien et Jonathan Gagnon, cette comédie raconte l’histoire de Vincent, un agent immobilier qui, en annonçant le nom inusité choisi pour son fils à naître, provoque un vrai tollé lors d’une rencontre de famille.

À l’affiche l’été dernier au Centre de villégiature Dam-en-terre à Alma, la pièce a déjà du vécu puis a évolué, tandis que les comédiens (Nicolas Létourneau, Ariel Charest, Paul Fruteau de Laclos, Nathalie Séguin et Maxime Beauregard-Martin) arrivent à La Bordée plus soudés que jamais. Voyez l’entrevue réalisée par Marie-Christine Leblanc avec quelques-uns de ses artisans, demain, à Pleins Feux sur Québec. Pour informations et billets: bordee.qc.ca