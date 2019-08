Tournage à Schefferville

Passant du théâtre au petit et au grand écran, les rôles s’accumulent pour la comédienne Christine Beaulieu, qui a obtenu un premier rôle, dans le film dramatique Nouveau Québec, de la réalisatrice Sarah Fortin.

« Tout le mois d’octobre, je m’en vais tourner à Schefferville. C’est un beau long métrage. On va vraiment tourner avec la communauté innue. Sophie, mon personnage, est née à Schefferville, et son père décède. Elle hérite d’un vieux shack là-bas et elle prend le train avec son chum. Il se passe plein de choses », dévoile-t-elle, croisée au dévoilement de presse de la télésérie Cerebrum, à la Maison Radio-Canada, mardi dernier.