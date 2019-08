Les travailleurs bénévoles sont-ils protégés lorsqu’un accident survient?

Avant de vous donner corps et âme à la cause, vous devez savoir que la loi ne protège pas de manière automatique les travailleurs bénévoles. Vous n’avez donc en principe pas droit à un dédommagement si un accident survient.

Toutefois, les organismes ou entreprises auprès desquels vous faites du bénévolat peuvent demander que leurs bénévoles bénéficient de certains avantages de la loi. Cette demande est adressée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). Si l’organisme en a fait la demande et qu’un accident survient, vous pourriez alors avoir droit à des indemnités, à l’assistance médicale et à la réadaptation en vue de la réinsertion sociale et professionnelle. Informez-vous auprès de l’organisme pour lequel vous êtes bénévole.