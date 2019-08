Un athlète paralympique de Baie-Comeau a traversé le Canada en vélo

Un athlète paralympique originaire de Baie-Comeau vient d’accomplir tout un exploit en traversant le Canada en vélo adapté.

Dans le cadre de la traversée qui porte son nom, Jimmy Pelletier a parcouru 7200 kilomètres en 65 jours en pédalant avec ses mains.

«Je vais toujours m’en souvenir. Le premier kilomètre que j’ai fait, je me disais: il va me rester encore 7 199 kilomètres à faire. Faut vraiment y aller kilomètre par kilomètre, jour après jour, vivre le moment présent. Si tu vois trop loin, tu ne te rendras pas à l’autre bout», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

Accompagné d’une équipe et de sept autres cyclistes, tout le monde pensait que les Rocheuses seraient un vrai cauchemar, ce qui ne fut pas le cas. C’est plutôt les Prairies avec le vent, la pluie et les faux plats, qui ont été difficiles.

Par contre, les Rocheuses lui réservaient une surprise.

«J’ai croisé les ours et j’ai peur un peu des ours. On montait dans les Rocheuses, et il y avait un ours, je peux te dire que je pédalais plus vite!» s’est-il souvenu en riant.

L’ancien athlète paralympique profitait aussi de ses différents arrêts pour donner des conférences dans les écoles.

«Je parle de mon vécu et après ils me posent des questions. J’aimais ça parce que je faisais découvrir ce qu'est la persévérance, la détermination, la résilience. Je trouve ça important», a confié Jimmy Pelletier, qui n’a pas fini de rêver de nouveaux exploits.

Son nouveau projet devrait se dérouler en 2021, mais il faudra attendre jusqu’à ce moment pour connaître la nature de celui-ci.