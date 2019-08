Un autre début de match difficile coule les Capitales

Le temps commence à filer pour les Capitales. Engagée dans une course aux séries avec les Boulders, la formation québécoise ne s’est pas présentée sous son meilleur jour à Rockland et a subi une défaite de 10 à 4.

Pour un second match consécutif, Québec s’est retrouvé en déficit de deux points tôt dans le match. Des erreurs défensives ainsi que deux lancers hors cible du partant Sean Cruz ont permis aux Boulders d’accentuer leur avance à 5 à 1 dès la quatrième manche.

«C’est une année comme ça. Quand on lance, on ne frappe pas et vice-versa. Depuis quelques jours, on a l’alignement attendu et on ne lance plus bien», a expliqué le gérant Patrick Scalabrini.

En cinquième, la bougie d’allumage des Capitales, T.J. White, a produit un point sur un double. Il a croisé le marbre quelques instants plus tard, ramenant le pointage à 5 à 3.

Les Boulders ont toutefois répliqué dès leur tour au bâton, inscrivant trois points.

Deux autres points en huitième manche sont venus sceller l’issue de la rencontre.

Signe que ce fût une soirée difficile pour les lanceurs québécois, la troupe de Kevin Baez a frappé pas moins de 16 coups sûrs.

«Pour un deuxième match consécutif, ce fût un départ compliqué pour nos partants et ça nous a sortis du match. Les joueurs ont bien tenté de revenir, mais on n’a pas été capable d’en faire assez. J’espère qu’ils vont recommencer à bien lancer dès demain [samedi]», a confié l’entraîneur des Capitales.

Manque d’opportunisme

Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué aux Capitales afin d’inscrire des points au tableau. La troupe de Scalabrini a tiré la balle 11 fois en lieu sûr. Elle a cependant laissé sept hommes sur les buts durant le match.

«La bonne nouvelle, c’est qu’on a bien frappé. J’étais satisfait de ça, même si on n’a pas fait entrer tous nos points. Par contre, chaque fois qu’on revenait, on en redonnait. C’était un match épuisant mentalement», a laissé entendre Scalibrini après le match.

Il faut donner du crédit à la défensive des Boulders dans la victoire. Un attrapé spectaculaire sur Jhalan Jackson à la piste d’avertissement ainsi que deux vols sur Zach Wilson ont privé leurs adversaires de quelques points.

En bref

Le nouveau venu des Capitales, Zach Wilson, était en uniforme pour le premier match de la série entre les deux équipes.

Les Capitales doivent rapidement oublier cette défaite puisqu’ils reprennent l’action samedi soir. Austin Chrismon sera le lanceur partant pour Québec.