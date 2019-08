Un match de cinq coups sûrs pour Abraham Toro

Récemment promu au niveau AAA dans l’organisation des Astros de Houston, le Québécois Abraham Toro a poursuivi son excellente saison, jeudi soir, en frappant un total de cinq coups sûrs dans un même match.

Toro, qui a totalisé six présences au bâton, a réussi quatre simples et un double au cours de cette rencontre pour hausser sa moyenne à ,417 en six parties depuis son arrivée chez l’Express de Round Rock, dans la Ligue de la Côte du Pacifique.

basebEn début de neuvième manche, Toro a notamment produit deux points, à l’aide d’un double, pour aider l’Express à l’emporter 12 à 11 contre les Chihuahuas d’El Paso. Le Québécois, qui occupait le rôle de frappeur désigné, a terminé la partie avec deux points comptés et trois points produits.

Avant de se retrouver dans le AAA, Toro a disputé 98 matchs avec les Hooks de Corpus Christi (AA), conservant alors une moyenne de ,306 et réussissant 16 circuits.