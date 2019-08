«Une performance exceptionnelle» – Louis Borfiga

Félix Auger-Aliassime n’a pas remporté les honneurs de la Coupe Rogers cette semaine, mais la qualité de ses performances n’est pas passée sous le radar. Parmi ceux qui ont été impressionnés par son jeu, il y a le patron de Tennis Canada, Louis Borfiga.

« Ce n’est jamais facile de jouer un tournoi à la maison avec toute la pression qui l’accompagne, surtout à 18 ans, a-t-il indiqué. Je trouve qu’il a très bien assumé au cours de ses trois rencontres.

Contre Khachanov, il a disputé un super match. Il a bien failli battre le huitième meilleur joueur au monde. C’est exceptionnel. »

Lors du match contre le Russe, Auger-Aliassime a livré une grosse performance, selon Borfiga.

« Il a joué un tennis de très haut niveau. Celui auquel il devra s’habituer à jouer pour se hisser et demeurer dans le top 10 mondial. Pendant qu’il bataille avec des joueurs qui ont cinq ou six ans d’expérience de plus que lui, les joueurs de son âge participent à des tournois Challenger qu’ils ne gagnent pas tous.

Les gens ne réalisent pas à quel point ce que Félix réalise est vraiment exceptionnel. »

Une marche à franchir

Borfiga met les amateurs en garde. Il faudra être encore patient avant de voir le Québécois atteindre le sommet du tennis masculin.

« Il lui reste encore une marche à franchir avant d’atteindre le top 10, a indiqué Borfiga. Les gens doivent comprendre que ça pourrait prendre un certain temps. »

Auger-Aliassime a des choses à peaufiner dans son jeu, comme tous les jeunes joueurs sur le circuit de l’ATP. Par exemple, son service lui cause parfois certains ennuis.

« Lorsqu’il sert, il doute un peu, a expliqué Borfiga. Il doit se mettre plus de pression lorsqu’il rate sa première balle. Ce n’est rien de majeur. Il va pouvoir régler ça rapidement. Ce n’est vraiment rien. »

À Toronto pour Bianca

À l’instar de plusieurs membres de Tennis Canada, Borfiga se promène entre Montréal et Toronto pendant la Coupe Rogers. Vendredi, il a assisté au match d’une autre jeune sensation du tennis canadien, Bianca Andreescu.

« Je suis stupéfait par sa prestation au cours de ses matchs, a-t-il indiqué. Son niveau de jeu est impressionnant pour une fille qui n’avait pas joué depuis trois ou quatre mois en raison d’une blessure à une épaule. Son épaule semble tenir le coup.

On se rend compte qu’elle est rendue à un niveau supérieur et que ses qualités lui permettront d’être parmi les meilleures au monde dans un avenir rapproché. Un jour, elle remportera un tournoi du Grand Chelem. Je n’ai aucun doute là-dessus. »