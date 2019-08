Vite à l’Expo de Lotbinière

La 49e Expo de Lotbinière bat son plein jusqu’à dimanche, sur les terrains du Centre Sportif G.H. Vermette de Saint-Agapit (1068, avenue Bergeron). Venez assister à plusieurs spectacles, ainsi qu’à des épreuves de rodéo, de tir de chevaux et de jugements d’animaux. Visitez des exposants des domaines agricoles et culinaires, puis ayez du plaisir avec vos tout-petits à la Place de la famille.

Plus encore, profitez de l’occasion pour faire une pause à la tente Saloon, pour visiter la Mega Vente Auto De L’Expo et le Village VR St-Cyr, et pour rencontrer Sœur Angèle dans le cadre du volet culinaire Goûtez Lotbinière. L’entrée et le stationnement sont gratuits. Pour informations: expolotbiniere.com