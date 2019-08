ROBERT, Denis



Né en France, le Dr Denis Robert nous a quittés le 25 juillet dernier à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 65 ans, époux de dame Johanne Bordua, fils de feu monsieur Jean Robert et de dame Thérèse Lelong. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 16 août 2019 de 18 h à 21 h.La famille recevra les condoléances une heure avant le service religieux, soit à 10 h. Décédé à la suite d'une longue maladie, il laisse dans le deuil outre sa mère, son épouse Johanne Bordua ainsi que sa fille adorée Marie-Françoise. Il laisse également dans le deuil ses frères: Jean-Loup (Denyse Marcotte), Guy (Chantal de Pauw) et Olivier (Marie-Noëlle Porro de Baillancourt); sa soeur Sylvie (Christophe Wéra) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Bordua: Pierre, Jean-Marc (Brigitte Thiboutot), Marielle (Normand Tremblay), Sylvie et Georges (Josée Bradette); de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines et ami(e)s. Professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval, au sommet d'une carrière de plus de 40 ans, le Dr Robert laissera un legs professionnel précieux à de nombreuses générations d'étudiants et de dentistes au Québec et ailleurs dans le monde. Il a également occupé de multiples fonctions administratives et professionnelles tant à la Faculté de médecine dentaire à titre de vice-doyen, qu'à l'Ordre des dentistes du Québec, qu'au Bureau national d'examen dentaire du Canada ainsi qu'à titre de conférencier reconnu et apprécié. La famille tient à souligner le grand dévouement de la Dre Marjolaine Tremblay et du personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Un don, si souhaité, peut être transmis à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, tél. : 418-657-5334, ou à l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec (Fondation du CHU de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.