BOUTIN, Florian



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 juillet 2019, à l'âge de 95 ans 9 mois, est décédé monsieur Florian Boutin, époux de feu Rose-Hélène Sévigny. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps aule dimanche 11 août 2019, de 19h à 21h30, et, à compter de midi.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Lauraine (Jean-Guy Lachance), Michel (Claude Bourgault), Aline, Denis (Denise Whitton), Serge (Martine Lortie); ses petits-enfants: Steve (Stéphanie Morin), Marie-Pier (Jacky Breton), Joanie (Alexandre Marier), Amélie et Alexandra; ses arrière-petits-enfants : Maxime, Christophe et Jade Boutin, Anaïs Marier et Maeli Breton. Sa sœur Simone (feu Paul-H. Gosselin). La famille Sévigny: Marie (feu Achile Boutin), Thérèse (feu Jean-Marc Paris), Roch (Rita Beaurivage), Huguette (feu Maurice Morin), Marcel (Jeannine Savard), Édith (feu Yvon Blanchet), Georgette Marquis (feu Robert) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur: Armand (Germaine Bégin), Alphonse (Jeanne-d'Arc Lapierre), Philippe (Thérèse Bégin), Germaine, Sr de la Charité de St-Louis ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sévigny : Patricia (Armand Lachance), Marthe (Adrien Lapierre), Robert, Jean-Marc (Rita Demers). Un merci tout spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Lévis, spécialement au Dre Julie Tanguay pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel de la Villa Mon Domaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, ou la Fondation de Hôtel Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.