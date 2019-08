CHENEL, Romain



À la Maison Michel-Sarrazin, le 4 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Romain Chenel, époux de Ghislaine Gauthier. Il était le fils de feu dame Eugénie Bouchard et de feu monsieur François-Xavier Chenel. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ghislaine, ses filles : Johanne (Réjean Paquet), Guylaine (Robert Lemay) et Sandra (Pierre Savard); ses petits-enfants : Catherine Chenel-Cloutier et Samuel Savard (Andréanne Verret); sa sœur Nathalie (Emmanuel Vignola) ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement toute l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et pour leur présence bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878.