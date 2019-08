Découvrir les fleuves du monde en français!

Les longs navires qui naviguent sur les fleuves d’Europe sont nombreux, mais peu d’entre eux offrent leurs croisières entièrement en français. C’est le cas de CroisiEurope qui le fait sur ses 56 bateaux qui naviguent sur 39 cours d’eau dans 27 pays. C’est également celle qui offre le meilleur rapport qualité/prix et le plus vaste choix de destinations.

En 2020, c’est 170 itinéraires sur la Seine, la Garonne, la Dordogne, le Rhône, la Moselle, la Loire, le Guadiana, le Guadalquivir, le Pô, le Douro, le Rhin, le Danube, l’Elbe, le Mékong, le Nil et le lac Kariba en Afrique Australe, sans oublier les côtes de la mer Adriatique et de la Méditerranée et les Canaux de France qui seront offerts.