Devrais-je faire confiance de nouveau?

Je ne l’ai jamais eu facile, mais présentement, sous la pression de mes enfants, je suis acculée au pied du mur et je ne sais pas trop quoi faire. Je me tourne vers vous qui ne me connaissez pas et qui risquez d’être plus objective devant mon dilemme.

Je me suis mariée jeune pour fuir une vie de famille marquée par la violence et les abus. Avec un père alcoolique et une mère hystérique, le quatuor que je formais avec mes deux frères et ma sœur a été habitué à réagir rapidement pour éviter les coups. On a tous quitté le nid familial avant nos 20 ans. Nos parents sont décédés et aucun de nous ne les regrette. Avec mes frères et ma sœur on se fréquente, sans prétendre que le lien familial soit très fort.

Mariée dans la jeune vingtaine avec le sosie de mon père, c’est vous dire comment ma vie de couple et ma vie de mère, puisque j’ai eu trois enfants, ne furent pas simples. J’ai tenu le fort pendant 20 ans, jusqu’à ce que je n’en puisse plus et que la violence risque de trop marquer mes enfants.

Je suis partie avec mes deux filles et mon gars dans une résidence pour femmes violentées. J’ai refait ma vie, petit pas par petit pas, pour parvenir à retrouver mon indépendance. Je ne vivais pas riche, mais je vivais heureuse. L’ayant abandonné à son sort, mon mari est descendu aussi bas que possible. Il a même fait un séjour « en dedans ». Puis il est entré dans les AA vers l’âge de 55 ans, et mes enfants ont renoué avec lui pour l’encourager. Il a désormais 70 ans et il est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui rend son quotidien difficile.

Mes enfants me disent qu’il aurait besoin de mon soutien pour finir sa vie. Qu’il a beaucoup changé. Que vu que ni l’un ni l’autre n’avons de conjoint, on ferait des économies en faisant logement commun. Et que de plus ça permettrait à la famille de renouer des liens qui seraient stimulants pour les petits-enfants.

J’hésite tellement à m’embarquer là-dedans. Je n’ai pas envie de dire adieu à ma liberté si chèrement gagnée. C’est certain que, financièrement parlant, je serais plus à l’aise en vivant avec lui, mais je crains tellement les souvenirs que ça va faire remonter.

L’idée de me retrouver dans le rôle de proche aidante me fait aussi un peu peur. Si jamais sa violence refaisait surface, serais-je capable de le supporter ? Je n’ai pas tellement envie d’avoir à refaire le chemin parcouru ces dernières années. Un chemin qui m’a menée à la sécurité, mais surtout à la paix du cœur. Comment dire ça à mes enfants pour qu’ils comprennent ? À moins que vous ayez une méthode infaillible pour savoir si je peux de nouveau faire confiance à mon ex?

Rose-Anne

Malheureusement, je n’ai pas de méthode infaillible pour débusquer les éventuels fraudeurs, et je comprends parfaitement vos réticences à répondre aux désirs de vos enfants. Il va falloir faire une analyse exhaustive de la situation en mettant en parallèle les POUR et les CONTRE, pour voir quel côté l’emportera au final.