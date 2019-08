SADOUN, Nicole Bélanger



À la Cité de la Santé de Laval le 21 avril 2019, nous a quittés à 80 ans, après un très courageux combat, notre très chère Nicole. Un exemple de détermination, de résilience et de courage tout au long de sa vie. Elle a été inhumée le 23 avril au cimetière juif Baron de Hirsch de Montréal. Originaire de Beaupré, épouse adorée de Émile Sadoun, fille de feu L.-P.-Antoine Bélanger et de feu Marguerite Légaré. Elle était la soeur de feu Raymond (Anita Drouin), Jean-Marie (Chantale Mimeault), feu Ghislaine (Eddy Mitchell), feu Sarto, Réjeanne (Ghislain Dubois), feu Yvan, Marielle (Douglas Vosburg), Jacinthe (Jacques Gauthier), feu Serge, feu Anne, feu Gervais, Christian (Pauline Demers), Angèle (Nikolaos Triantafyllou), Odette et Judith. Elle laisse aussi dans le deuil de très nombreux neveux et nièces pour qui elle a démontré un amour inconditionnel. Sont aussi dans le deuil les membres de la famille Sadoun, ainsi que Joël et Sacha Lightbound, de nombreux amis et élèves à qui elle a enseigné pendant de nombreuses années autant à Québec qu'à Laval et qui se souviendront d'elle pour son engagement exemplaire. Elle nous laisse tous un doux souvenir et mérite ce repos. Un grand remerciement à tous ceux qui en ont pris soin dans la maladie, nous en sommes reconnaissants.Familles Sadoun et Bélanger